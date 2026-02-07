Гатилов заявил, что Лондон и Париж нужно подключить к диалогу по контролю над ЯО

Россия настаивает на расширении формата переговоров по контролю над ядерными вооружениями с участием Великобритании и Франции. Об этом РИА «Новости» заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Россия считает необходимым подключить к переговорам по контролю над ядерными вооружениями Великобританию и Францию», — сказал он.

Лондон и Париж, хотя и не обладают крупнейшими арсеналами, входят в НАТО, который позиционирует себя как ядерный альянс. Поэтому их потенциал должен рассматриваться вместе с американским.

Обе страны отказываются участвовать в таких переговорах. При этом вовлечение всех ядерных держав — как официальных, так и де-факто — приблизило бы мир к безъядерному будущему, но нынешняя геополитическая обстановка этому не способствует.

Ранее Гатилов заявил, что Россия следит за сообщениями о возможном размещении американского ядерного оружия в Великобритании. Если эта информация подтвердится, Москва будет вынуждена принять ответные меры.