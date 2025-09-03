Гарантий безопасности в обмен на территории не будет. Путин разочаровал Украину

Путин опроверг идею о «гарантиях безопасности Украине в обмен на территории»

Российская сторона не обсуждала идею о «гарантиях безопасности Украине в обмен на территории» с главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Глава государства также обратил внимание, что никогда не ставил вопрос подобным образом.

«Мы так вопрос не ставили никогда и не обсуждали так», — сказал он.

Саму тему предоставления гарантий безопасности Путин назвал естественной и напомнил, что часто говорил об этом.

«Мы исходим из того, что любая страна должна иметь эти гарантии, систему безопасности, и Украина в том числе. Но это не связано с какими-то обменами, особенно с обменами территорий», — подчеркнул президент.

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала материал, в котором одним из условий вывода ВСУ с территорий Донбасса назвала гарантии безопасности, которые в том числе поддержат США.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что у ЕС есть «довольно четкий» план по отправке войск на Украину. Ее высказывание не понравилось канцлеру Германии Фридриху Мерцу.