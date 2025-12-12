Галя, у нас отмена. Субботняя встреча по Украине в Париже не состоится

RMF FM сообщила об отмене субботней встречи по Украине в Париже

Встреча по Украине во французской столице не состоится. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM .

Источник в Елисейском дворце сообщил журналистам об отмене.

Высокопоставленные западные чиновники планировали встретиться в Париже с представителями Украины в субботу, 13 декабря. На повестке дня — обсуждение плана американского президента Дональда Трампа по разрешению конфликта.

Ранее французская газета Le Figaro назвало падение Северска — «ключа» к Краматорску началом конца.

По мнению политических аналитиков издания, это стратегическая проблема для генштаба ВСУ. Следующая цель ВС России при таком раскладе — Одесса.