Футбольные фанаты и полицейские устроили массовую драку в Германии | 360°

05 мая 2024, 17:15
Футбольные фанаты и полицейские устроили массовую драку в Германии
Bild: в Берлине в потасовках на футбольном матче пострадали 155 полицейских
Фанаты берлинского «Динамо» подожгли шарфы и флаги «Котбуса» на своем секторе после первого тайма встречи команд. Они стали забрасывать камнями тренера Клауса-Дитера Воллица, начались беспорядки и столкновения с полицией. Об этом сообщил Bild.
В результате пострадали 155 сотрудников полиции. Из них 26 получили травмы от футбольных фанатов, а 11 — от пиротехники. Из-за слезоточивого газа пострадали 116 правоохранителей.
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Журналисты предположили, что драки начались из-за прошлогоднего видео фанатов «Котбуса» — тогда они совершили то же самое. Тренер Воллиц прокомментировал ситуацию. Он заявил, что не ожидал такой агрессии.
«Я привык к оскорблениям, особенно здесь. Но то, что придется бояться, что во время игры тебя будут забрасывать камнями, что тебе будут угрожать, для меня в 2024 году невообразимо», — добавил наставник «Котбуса».
Ранее футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались в раздевалке после матча против «Спартака». Журналист Иван Карпов рассказал, что спортсменов разняли, после чего они помирились.
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