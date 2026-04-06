Футболисты из Эритреи пропали после матча в ЮАР

Сборная Эритреи по футболу недосчиталась семи игроков после победы в матче против команды Эсватини в отборочном турнире Кубка африканских наций — 2027, который прошел в ЮАР. Об этом сообщило издание BSN Sports .

По данным журналистов, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды Эритреи, что открыло сборной первый за 19 лет проход в групповой этап квалификации.

Но домой из ЮАР вернулись только трое из 10 спортсменов, что поставило дальнейшее участие команды в турнире под вопрос.

Журналисты напомнили, что это не первый случай, когда эритрейские спортсмены использовали участие в международных соревнованиях, чтобы сбежать из страны, ссылаясь на личные и политические причины.

Правительство Эритреи и Конфедерация африканского футбола пока никак не прокомментировали исчезновение семи спортсменов.

В конце ноября 2023 года правительство Эритреи объявило, что не допустит национальную сборную к отборным матчам на чемпионат мира по футболу — 2026. Причиной назвали опасения, что спортсмены сбегут и попросят убежища за границей.