ФСБ заявила о доказательствах подрывной работы Британии против России

Великобритания играла координирующую роль в эскалации международной военно-политической обстановки. К такому выводу пришли на основе полученных документальных материалов, заявили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ.
«В Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании», — подчеркнули в ведомства.
После начала специальной военной операции, по данным ФСБ, этот директорат преобразовали в спецслужбу, основная задача которой состоит в нанесении стратегического поражения России.
Свыше 90 лучших лесных специалистов наградили в Подмосковье
Сбор гумпомощи и легкоатлетический забег проведут ко Дню города в Реутове
Еще один медик в Реутове купил квартиру по программе социальной ипотеки
Директора авиакомпании уволили после крушения вертолета на Камчатке
Лесной пожар потушили в 3 километрах от деревни Копнино
Последний раз видели в магазине. Путешественник из Китая приехал в Новосибирск и пропал
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте