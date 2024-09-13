Великобритания играла координирующую роль в эскалации международной военно-политической обстановки. К такому выводу пришли на основе полученных документальных материалов, заявили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ.

«В Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании», — подчеркнули в ведомства.

После начала специальной военной операции, по данным ФСБ, этот директорат преобразовали в спецслужбу, основная задача которой состоит в нанесении стратегического поражения России.