ФСБ России представила отчет о применении звуковых пушек на протестах в Сербии

Вучич: ФСБ установила, что акустические пушки на акции в Белграде не применялись

Эксперты ФСБ России установили, что во время протестов в Белграде 15 марта сербские силовики не применяли звуковые пушки. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич, его слова передало РИА «Новости» .

«Заключение: на основании полученных результатов может быть сделан категорический вывод, что акустические устройства <…>, которые имеют полицейские органы Сербии, не были применены в ходе протеста», — заявил Вучич.

Сербский президент рассказал, что российские специалисты изучали технические характеристики звуковых установок МВД Сербии, анализировали видео и аудиоматериалы с места происшествия. Также эксперты изучали медицинские данные силовиков, присутствующих на митинге.

Ранее Вучич заявил, что уйдет с поста президента, если оппозиция представит доказательства применения акустических устройств на протестах в Белграде. Он подчеркнул, что методы киевского майдана в Сербии не пройдут.

Власти обратились к российскому правительству с просьбой помочь в расследовании сообщений о применении звуковой пушки.