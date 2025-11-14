Французский винодел предложил России завоевать вином европейский рынок

Россия может производить в Крыму и Ростовской области вина, которые будут пользоваться огромной популярностью в Европе. Об этом корреспонденту Дмитрию Степанищеву на полях Российского винодельческого форума рассказал французский винодел Патрис Ле Пан.

«Я верю, что в Крыму можно делать изумительные розовые вина, как в Провансе. Для этого просто нужно чуть-чуть времени, а также определенный сорт винограда», — отметил он.

Он призвал не копировать европейское вино, а ориентироваться на российскую специфику.

«Надо взять идею, концепт, и адаптировать его, русифицировать», — подчеркнул винодел.

Ле Пан также обратил внимание на местные сорта винограда.

«Ростов меня очень заинтересовал автохтоном. Автохтоны — это сорта винограда, которые родились на определенной местности, их здесь около 40 или больше. Из них очень известных пять или 10», — добавил специалист.

Российский винодельческий форум проходил в Москве 12 и 13 ноября. Он стал главной площадкой для профессионального диалога участников отрасли виноградарства и виноделия. В рамках форума проходили различные мероприятия, в том числе тематические сессии, мастер-классы и дискуссии.

Форум организовали Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР). В качестве соорганизатора выступил Россельхозбанк. Стратегическим научным партнером площадки был Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».