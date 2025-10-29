Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обозначил наличие у Европейского союза интереса в поддержании напряженности конфликта. Об этом сообщил RT .

По словам политика, ЕС открыто демонстрирует стремление расширить военные полномочия, пытаясь забрать их у других государств.

Как пояснил Филиппо, лидеры европейского объединения уверены, будто эскалация способствует формированию единого государства с армией. Именно эта идеология и политические амбиции мотивируют тех, кто принимает решения в Брюсселе, подчеркнул представитель партии.