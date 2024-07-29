Французский пловец Маршан побил 16-летний рекорд Майкла Фелпса на Олимпиаде

Пятикратный чемпион мира, пловец из Франции Леон Маршан выиграл финальный заплыв на 400 метров комплексным плаванием на Олимпиаде в Париже и тем самым побил олимпийский рекорд, принадлежавший американцу Майклу Фелпсу. Об этом сообщил РБК .

Спортсмену 22 года, он совершил заплыв за четыре минуты 2,95 секунды. До него такие блестящие результаты показал американец Фелпс, который установил рекорд на Играх в 2008 году — проплыл дистанцию за четыре минуты 3,84 секунды.

Помимо этого, Маршан в 2023 году стал мировым рекордсменом с результатом четыре минуты 2,50 секунды.

Ранее стало известно, что австралийская сборная вышла в лидеры медального зачета Олимпийских игр в Париже после первого дня соревнований. Победу одержали велогонщица Грейс Браун, пловчиха Ариарне Титмус и сборная по плаванию в эстафете вольным стилем.