Французские военные отработали сценарий «Битвы за Москву» на учениях штабов

Офицерский состав Сухопутных войск Франции провел командно-штабную тренировку с применением симуляции «Битва за Москву», в ходе которой изучался опыт управления солдатами в условиях масштабных вооруженных столкновений. Об этом сообщило Командование перспективных боевых действий (CCF) на YouTube-канале .

Учения проходили с 26 по 29 января и стали частью ежегодной программы подготовки специалистов, отвечающих за военные игры и моделирование боевых действий. В течение четырех дней офицеры и штабные сотрудники отрабатывали принятие решений, координацию подразделений и действия в условиях, характерных для крупного конфликта.

В командовании подчеркивают, что подобные курсы проводятся на регулярной основе — примерно раз в полтора месяца — и направлены на постепенное внедрение варгеймов в повседневную практику штабов и полков французской армии. Симуляционные сценарии рассматриваются как инструмент повышения устойчивости управления и качества планирования операций.

Полученными наработками французская сторона делится и с партнерами по НАТО. Так, 21 января для офицеров связи была организована специальная демонстрация возможностей моделирования, после которой интерес к использованию подобных методик выразил начальник штаба Сухопутных войск Испании.

На форуме в Давосе французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направил своих военнослужащих для участия в учениях в Гренландии, подчеркнув, что таким образом Франция оказывает поддержку Дании как союзнику.