Французская журналистка Стам заявила, что планы Трампа по Гренландии угрожают мировому порядку

Президент США Дональд Трамп стремится сделать нечто большее, нежели просто исполнить роль очередного главы государства. Такое мнение а фоне ситуации с Гренландией высказала политический аналитик и французская журналистка Лара Стам в разговоре с RT .

Эксперт отметила, что стремление оставить заметный след в мировой истории стало одной из главных мотиваций администрации Трампа. Для реализации своей мечты президент выбрал необычную цель — приобретение территории, а именно Гренландии.

«Завоевание территории, Гренландии, идеально подходит для этого — вписывается в логику чистого величия: вписать своё имя в мировую географию», — уверена аналитик.

Кроме того, Стам подчеркнула, что возможные территориальные изменения будут иметь далеко идущие последствия: геополитическое влияние Америки усилится настолько, что кардинально изменится структура международного баланса сил. Присоединение такого крупного региона повлечет за собой нарушение устоявшегося мирового порядка.