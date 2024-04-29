Французская оппозиция набросилась на Макрона из-за его слов о ядерном оружии | 360°

Мир 29 апреля 2024, 07:49 Французская оппозиция набросилась на Макрона из-за его слов о ядерном оружии Оппозиция раскритиковала Макрона за заявление о применении ЯО для защиты ЕС IMAGO/Leco Viana / Global Look Press

Читать 360 в

Французские оппозиционные политики высказались против идеи президента Эммануэля Макрона о возможности использовать ядерное оружие для защиты Евросоюза. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Кандидат от республиканцев на выборах в Европарламент Франсуа-Ксавье Беллами призвал серьезно отнестись к словам французского лидера. По его словам, заявления главы государства затрагивает самую основу суверенитета страны.

Реклама

«Лидер Франции не должен был такое говорить», — подчеркнул он.

Раскритиковал слова Макрона и депутат «Непокоренной Франции» Бастьен Лашо. Он отметил, что французский лидер может уничтожить стратегическую автономию государства.

С критикой также выступил евродепутат от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» Тьери Мариани. Он назвал Макрона «угрозой нации».

«После ядерного оружия последует место Франции как постоянного члена Совбеза ООН, которое также будет отдано Евросоюзу», — указал политик.

Ранее французский лидер призвал обсудить возможность применения ядерного оружия. Макрон предположил, что ракеты большой дальности помогли бы «сдерживать русских».