Француз погиб во время забега быков. Его сбили животные и машина

AFP: француза затоптали быки на забеге и сбила машина, он погиб

Во время забега быков в департаменте Гар во Франции погиб один из зрителей. Его сбили с ног быки, а затем задавил автомобиль, сообщило AFP .

ЧП произошло в деревне Арамон днем 7 сентября во время абривадо — забега быков по улицам. Зритель ехал недалеко от представления на велосипеде, сначала его сбила лошадь, потом по мужчине пронеслись быки, а затем проехал автомобиль сопровождения.

Прибывшие на место экстренные службы констатировали смерть 52-летнего француза. Прокуратура Нима начала расследование по факту непредумышленного убийства.

В ноябре 2024 года в Колумбии скончался знаменитый смельчак Джон Марио Пуэлло Кабальеро, во время фестиваля корриды его насмерть забодал бык.

Кабальеро пытался сделать сальто прямо над атаковавшим его животным, но промахнулся. В результате бык ударил мужчину рогами в голову на глазах сотен зрителей.