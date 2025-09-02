Франция выдала ордера на арест Асада и шести его приближенных

Французский суд выдал ордера на арест бывшего президента Сирии Башара Асада и еще шести высокопоставленных военных и чиновников его режима. Об этом сообщила газета La Croix .

Как отметила Международная федерация за права человека (FIDH), решение принято спустя 13 лет расследования событий в Хомсе. Бывшие сирийские руководители обвиняются в соучастии в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Речь идет об обстреле пресс-центра 22 февраля 2012 года, в результате которого погибли и получили ренения журналисты международных СМИ.

Также ордера выданы на арест его брата Махера Асада, возглавлявшего 4-ю бронетанковую дивизию, экс-директора службы общей разведки Сирии Али Мамлюка, начальника штаба армии Али Айюба и других высокопоставленных офицеров.

Ранее стало известно, что сирийские власти проявили заинтересованность в том, чтобы российская военная полиция возобновила патрулирование южных районов страны.