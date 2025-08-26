Франция вернула властям Мадагаскара череп малагасийского короля Тоэры

Власти Франции передали дипломатам Мадагаскара череп малагасийского короля Тоеры и останки двух представителей народа сакалава, убитых колонистами в 1897 году. Как сообщила газета Le Monde , торжественная церемония прошла в Министерстве культуры Франции и стала первой проведенной по закону о реституциях колоний.

Останки дипломаты Мадагаскара доставят на остров в ближайшее время для проведения 31 августа масштабной церемонии похорон.

Череп короля вместе с другими останками убитых аборигенов на протяжении 130 лет хранился в Национальном музее естественной истории в Париже. Тоера погиб в первые часы после нападения французских войск на бывшую островную столицу Менабе.

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что первая передача останков стала историческим событием и открыла новую страницу в истории страны.

«Эти черепа попали в национальные коллекции в условиях колониального насилия», — заявила она.

Глава ведомства подчеркнула, что начало реституций поможет Франции сгладить свою вину за кровавые и трагические события прошлого.

До принятия закона о реституциях власти страны не могли передавать содержание коллекций государственных музеев без огромного количества согласований. Принятый в 2023 году нормативный акт упростил эту процедуру.

В январе 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон отказался принести официальные извинения перед властями Алжира за колониальное прошлое. Он пояснил, что испугался выглядеть неискренне и тем самым спровоцировать ухудшение выстроенных связей.