Фондовые индексы США рухнули в начале торгов в понедельник

Американские фондовые рынки открылись падением вслед за обвалом в Японии

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Открытие американских фондовых рынков Dow Jones Industrial Average (DJI), S&P 500 и NASDAQ 5 августа началось с падения. Это следует из биржевых данных.

На 17:00 по московскому времени промышленный индекс Dow Jones потерял 2,37%, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — 4,10%, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 2,56%.

Инвесторы объяснили снижение темпов опубликованной 2 августа статистикой по безработице в Соединенных Штатах. Она стала намного слабее ожиданий рынков. В частности, ее уровень в стране в прошлом месяце возрос с 4,1 до 4,3%. Несмотря на то что аналитики прогнозировали сохранение показателя.

Ранее аналитик предупредил о возможном начале полномасштабного экономического кризиса. По его словам, причина в стремительном падении биткоина.

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