Фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом до инаугурации

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на болезнь, хочет встретиться с избранным американским лидером Дональдом Трампом до его инаугурации. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg .

Председатель ЕК хотела бы встретиться с республиканцем в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

«Представители ЕС и Трампа провели переговоры», — сообщил собеседник агентства.

При этом пока неясно, удастся ли организовать визит. Эти попытки осложняются тем, что фон дер Ляйен до сих пор не вернулась в Брюссель, так как сейчас она оправляется от тяжелой пневмонии в Германии.

О болезни главы ЕК стало известно 3 января. Из-за состояния здоровья фон дер Ляйен перенесли заседание Европейской комиссии в Гданьске. Также политик не посетила посвященную началу польского председательства в ЕС церемонию в Варшаве.