Фон дер Ляйен захотела встретиться с Трампом до инаугурации
Bloomberg: глава ЕК вопреки болезни хочет встретиться с Трампом до инаугурации
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на болезнь, хочет встретиться с избранным американским лидером Дональдом Трампом до его инаугурации. Об этом сообщили источники агентства Bloomberg.
Председатель ЕК хотела бы встретиться с республиканцем в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде.
«Представители ЕС и Трампа провели переговоры», — сообщил собеседник агентства.
При этом пока неясно, удастся ли организовать визит. Эти попытки осложняются тем, что фон дер Ляйен до сих пор не вернулась в Брюссель, так как сейчас она оправляется от тяжелой пневмонии в Германии.
О болезни главы ЕК стало известно 3 января. Из-за состояния здоровья фон дер Ляйен перенесли заседание Европейской комиссии в Гданьске. Также политик не посетила посвященную началу польского председательства в ЕС церемонию в Варшаве.