Флешку с конфиденциальными данными похитили у сотрудника Минобороны Франции

Journal du Dimanche: у сотрудника Минобороны Франции украли флешку с информацией

Неизвестные украли у сотрудника Министерства обороны Франции USB-накопитель с конфиденциальными данными. Об этом сообщила газета Journal du Dimanche .

«Логист из Министерства обороны стал жертвой кражи с проникновением в его парижский дом, в ходе которой была похищена USB-флешка с конфиденциальной информацией», — рассказали изданию сотрудники полиции.

На USB-накопителе хранились служебные сведения, а также ключ, позволяющий сотруднику работать на ведомство удаленно.

Источник газеты рассказал, что флешку похитили днем 16 сентября. Сотрудник Минобороны забыл запереть дверь, когда уходил на работу. При возвращении он обнаружил, что его дом «полностью обыскали».

Ранее во Франции ограбили дом бывшего министра экономики. В момент нападения мужчина вместе с женой находился внутри. Преступники избили хозяев и вынесли из дома все ценное.