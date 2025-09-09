Флаг с надписью «Мы русские. С нами Бог» вывесили на доме в Латвии. Что было дальше
В Латвии на частном доме повесили флаг с надписью «Мы русские. С нами Бог»
В Латвии разгорелся скандал из-за черно-желто-белого флага Российской империи. Его вывесили на одном из частных домов в городе Резекне на востоке страны, сообщило гостелерадио LSM.
В Резекненском крае Латвии доля русского населения превышает 40%. По крайней мере, такую статистику за 2023-й привел ТАСС.
Источник LSM добавил, что на флаге была надпись «Мы русские. С нами Бог».
«Получив информацию, сотрудники полиции выехали на место происшествия и обнаружили там флаг, его изъяли. В отношении владельца дома начат административный процесс», — заявили журналистам правоохранители.
Летом 2024 года суд в Риге приговорил активистку Елену Крейле к трем годам лишения свободы за поддержку России, в частности за демонстрацию флага Российской Федерации.