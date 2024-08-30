Фицо напомнил о решающем вкладе СССР в победу над фашизмом

Фицо: в Словакии появились сомневающиеся во вкладе СССР в разгром фашизма

В странах Запада начали чаще высказывать сомнения о решающей роли СССР в победе над фашизмом. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Политик отметил, что наибольший вклад в победу внесли народы Советского Союза и он всегда уважал и будет уважать каждую жертву борьбы с фашизмом. По словам Фицо, в Словакии многие политики помнят эту истину.

«Мне жаль, что и Словакия относится к странам, где начинают эту объективную правду подвергать сомнению», — признался он.

Премьер-министр добавил, что до сих пор сильным остается поколение политиков Словакии, которое говорит правду о Второй мировой войне и Словацком национальном восстании.

В мае Фицо пережил покушение. Премьер вышел из культурного центра после заседания правительства, в этот момент 71-летний мужчина несколько раз выстрелил в него.