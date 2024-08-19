Финансовый эксперт Михеев: победа Трампа на выборах в США может привести к резкому росту курса биткоина

Перед выборами президента США американский рынок акций первые полгода идет вверх, а затем наступает момент неопределенности. Как россияне могут заработать на бирже в преддверии данного события, рассказал финансовый эксперт Сергей Михеев « Газете.ru ».

Он напомнил, что Дональд Трамп и Камала Харрис имеют свои экономические программы. После победы одного из кандидатов акции крупнейших компаний ожидаемо будут менять курс.

По словам специалиста, успех Трампа может привести к резкому росту биткоина. Политик заявлял о планах сделать биткоин резервной валютой Соединенных Штатов.