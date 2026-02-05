Руководитель отдела финансовых консультаций Максим Худалов в беседе с телеканалом «Звезда» охарактеризовал свое видение текущей ситуации в автомобильной и электротехнической отраслях Евросоюза. По его мнению, европейские производители столкнулись с серьезными проблемами, связанными с высокими затратами на производство и ужесточением нормативных стандартов.

Худалов выделяет основную проблему: китайский производитель, используя низкую себестоимость и конкурентоспособные цены, постепенно завоевывает рынки, заставляя конкурентов испытывать трудности. Параллельно американские регуляторы усиливают контроль за соблюдением лицензионных требований, что ограничивает свободу маневра европейских производителей автомобилей и электроники.

Именно поэтому Европейскому союзу приходится искать пути выхода из создавшегося тупика, балансируя между конкурирующими силами Китая и США. Единственный шанс на сохранение автономии и независимости, по мнению специалиста, лежит в развитии собственной технологической базы и сохранении уникальных преимуществ, присущих отдельным странам Европейского союза.