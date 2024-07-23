Финансист Юшков заявил, что потолок цен не помешает Индонезии закупить российскую нефть

Индонезия сможет приобретать российскую нефть с дисконтом при помощи так называемого теневого флота, что позволит ей избежать влияния потолка цен. Об этом НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

По информации агентства Reuters, индонезийская государственная нефтегазовая компания Pertamina включает в свой сентябрьский тендер российские сорта нефти. Это первая покупка нефти у России за более чем 10 лет. Ожидается, что компания будет покупать российскую нефть только при соблюдении ценового потолка, установленного странами G7 (в размере 60 долларов за баррель). Однако Юшков полагает, что этот потолок не станет препятствием для нового покупателя.

«Здесь речь не про потолок цены, так как потолок — это запрет на перевозку нефти морским транспортом и страхование, если нефть стоит больше 60 долларов за баррель», — отметил эксперт.

Он добавил, если нефть уже достигла покупателя, то она может быть приобретена по любой цене. США предусмотрели это, чтобы стоимость на мировом рынке не поднимались.

Кроме того, по словам Юшкова, такие схемы выгодны и для России, которая стремится найти новых покупателей, чтобы сократить скидки и увеличить цены на свою нефть.