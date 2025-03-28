Финансист Бархота: подключение России к SWIFT снизит транзакционные издержки

Отключение российских банков от системы SWIFT стало одной из наиболее жестких экономических санкций Запада. Введение альтернативных механизмов увеличило стоимость транзакций до 15–20%, тогда как раньше она составляла порядка 0,5%. Возвращение к SWIFT позволит снизить затраты и повысить оборот платежей, подчеркнул финансовый эксперт Андрей Бархота в разговоре с ОТР .

В то же время специалист согласился с тем, что использование SWIFT несет операционные риски из-за угрозы отключения. Однако все же этот фактор облегчает взаимодействие российских банков с международными партнерами.

Процесс восстановления доступа к SWIFT будет зависеть от хода переговоров по перемирию. Первое улучшение ожидается летом, с постепенным подключением банков, добавил эксперт.