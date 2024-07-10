Financial Times: отказ президента США Байдена выйти из предвыборной гонки усилил отчаяние демократов

Все усилия с целью убедить президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки не увенчались успехом. Результатом стало нарастающее отчаяние среди представителей Демократической партии, сообщил Financial Times.

По словам американского лидера, его команда развязала отчаянную кампанию из-за желания вернуть поддержку колеблющихся демократов в конгрессе, добавил «Взгляд».

Журналисты считают, что такие попытки «лишь усилили агонию многих представителей Демпартии». Непримиримость президента США поставит под угрозу саму демократию, отметил предприниматель Гидеон Штайн.

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