Философ Александр Дугин в эфире радиостанции Sputnik выразил мнение, что России не требуется ведение переговоров с Украиной.

По его словам, Владимир Зеленский не добился успеха в противостоянии с Россией, несмотря на полную поддержку со стороны США и ЕС, включая поставку оружия и финансовую помощь. Тем не менее, как отмечает Дугин, даже малейшие колебания со стороны президента США Дональда Трампа способны существенно повлиять на политическую и военную ситуацию в стране.

«Сейчас позиция Трампа начинает колебаться. Это сказывается сразу же, немедленно, на всей системе украинской политической и военной власти. Соответственно поэтому Зеленский начинает играть в переговоры», — высказался эксперт.

Он также предостерег от преждевременных выводов о том, что Белый дом может уменьшить или прекратить поддержку Украины, добавил MK.Ru.