Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет в Китае в январе

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» пройдет в Шэньяне с 17 по 25 января. Мероприятие состоится в крупнейшем торговом центре Shengjing Mall в преддверии китайского Нового года.

На ярмарке представят товары более 120 российских производителей из 40 регионов. Все желающие смогут продегустировать и приобрести продукты питания, напитки, косметику, сувениры и товары народного промысла. Помимо этого, российскую продукцию можно будет купить через национальные магазины РЭЦ на китайских маркетплейсах.

«Китай является стратегическим партнером России в сфере АПК. Двусторонняя торговля продовольствием динамично развивается в последние годы и имеет большой потенциал. Одно из перспективных направлений — увеличение поставок российской продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметила Министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

В рамках фестиваля компании проведут деловые встречи с китайскими партнерами для обсуждения новых проектов и возможностей сотрудничества.