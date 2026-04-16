Фермеры отметили, что цены на говядину в Армении выросли на 20% из-за сокращения поголовья скота

В Армении цены на говядину выросли почти на 20% из-за сокращения поголовья скота. По словам фермеров, содержание животных становится нерентабельным из-за дорогих кормов и сезонных факторов, сообщил MIR24.TV .

По опубликованной информации, на рынке килограмм мяса уже стоит около 900 рублей, что ударяет по бюджету жителей и рестораторов.

Эксперты связывают подорожание с медленным воспроизводством скота. Власти реализуют программы поддержки: субсидии на закупку высокопродуктивных пород, строительство «умных» ферм и сельхозтехнику. Однако эффект пока не проявился, и цены могут продолжить расти.