Фейк: Захарова обвинила президента Казахстана в русофобии

В Сети стали распространять видео с якобы комментарием официального представителя МИД Марии Захаровой о встречах президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. На нем дипломат будто бы обвинила лидера республики в русофобии.

Фейк

В Сети получил распространение ролик, в котором Захарова якобы указала на русофобное поведение Токаева. Так она оценила встречи, которые президент Казахстана провел на ГА ООН.

Правда

В действительности данное видео сфабриковали с помощью нейросетей: по результатам анализа системы мониторинга аудиовизуальных материалов «Зефир», это дипфейк. Систему разработали в АНО «Диалог регионы» для мониторинга аудиовизуального контента, в том числе для выявления материалов указанной категории.

С опровержением видео уже выступил МИД России. В ведомстве сообщили, что на реальный видеоряд наложили сгенерированную нейросетью мимику и имитирующую голос Захаровой аудиодорожку.

«Это грубая и циничная фальшивка, целенаправленно вброшенная в казахстанское цифровое поле. Ее цель — вбить клин между Россией и Казахстаном и народами наших стран, вызвать резкую эмоциональную реакцию аудитории», — заявили в министерстве.

В МИД напомнили, что данная фейковая публикация не первая в своем роде. За всеми подобными провокациями прослеживается знакомый почерк украинских спецслужб - в частности, Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

В министерстве призвали пользователей соцсетей критически относиться к распространяемой информации, проверять достоверность видеоконтента и доверять только официальным источникам.

Оригинальное интервью было записано на полях Петербургского международного экономического форума 21 июня 2025 года в студии газеты «Комсомольская правда».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.