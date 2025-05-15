15 мая 2025 18:54 Фейк: Трамп в Эр-Рияде не выпил кофе в знак неуважения к Саудовской Аравии Трамп не стал пить кофе в аэропорту Эр-Рияда, но отпил его при встрече делегаций 0 0 0 Фото: Molly Riley/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

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В Сети распространились публикации о скандале вокруг визита президента Трампа в Саудовскую Аравию. По мнению некоторых Telegram-каналов, американский лидер оскорбил ближневосточное государство, не выпив приветственную чашку кофе во время визита в Эр-Рияд. В ситуации разобрался 360.ru.

Фейк Пользователи обратили внимание, что президент США нарушил этикет, отказавшись от чашки арабского кофейного напитка кагвы на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен-Сальманом. Информационная шумиха вокруг этой темы поднялась еще больше, когда телеканал Al Arabiya Farsi якобы опубликовал дипфейк, где Трамп все-таки выпил традиционный напиток. Отказ от кофе на Ближнем Востоке может считаться выражением неуважительного отношения к принимающей стороне. В итоге журналистов Al Arabiya Farsi заподозрили в желании замять международный скандал с помощью сгенерированного ИИ видео.

Фото: Handout/White House / www.globallookpress.com

Правда

В трансляцию Reuters не попал момент, когда Трамп пьет кофе, однако его заснял один из гостей, сидевших по правую сторону от него. Видео разместил в соцсети Х пользователь @draj_qasm в 14:37 13 мая. После этого появились и другие аналогичные публикации с этим моментом. Al Arabiya Farsi разместил запись в своем Telegram-канале в тот же день, но в 18:00. Кроме того, в публикации к видео подчеркивалось, что кадры взяты из соцсетей, поэтому очевидно, что авторство принадлежит не каналу. Опубликованную Al Arabiya Farsi запись изучили аналитики GFCN.Они пришли к выводу, что у видео отсутствуют признаки генерации нейросетями. Кадры идут последовательно, а движения Трампа не отличаются от его обычных действий. Появившиеся в российском сегменте интернета посты об отказе Трампа от кофе достоверны лишь частично. Американский лидер не стал пить напиток в терминале аэропорта, но на встрече делегаций все нормы протокола были соблюдены.

Фото: Saudi Press Agency/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Если сравнить два ролика, то с первого взгляда можно заметить абсолютно разную обстановку. В помещении, где Трамп не стал пить кагву, располагаются другие предметы мебели: кресла с ровными спинками, верхние края которых увенчаны декоративными наконечниками. В другом зале видно мебель с боковыми подголовниками. На видео также можно заметить, что по левую руку от Мухаммеда бен-Сальмана сидят разные люди. В одном случае это мужчина в традиционном арабском костюме, а во втором — одетый по западным стандартам госсекретарь США Марко Рубио. В трансляции видео, размещенной агентством Reuters, на хронометраже 2:36:45 заметно, что хозяин Белого дома принимает чашку с кофе от прислуги. Из-за спин двух мужчин нельзя разглядеть, как Трамп отпивает кофе, но по интерьеру видно, что это тот самый зал, который попал в якобы сгенерированный ИИ ролик. В записи телеканала Sky News пользователи видят другую картину: там президент США не стал пить кофе. Эти кадры сняли сразу после прилета Трампа в аэропорт, когда наследный принц бен-Сальман предложил американским гостям передохнуть в специальном зале в терминале аэропорта.

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