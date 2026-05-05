Фейк: Симоньян призвала защитить русское население в Армении после приезда Зеленского

Видео с заявлением Симоньян о приезде Зеленского в Армению оказалось ложным

В Сети появилось видео, на котором главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян призвала задуматься о защите русского населения в Армении после приезда президента Украины Владимира Зеленского. Однако оно оказалось дипфейком.

Фейк

На видео Симоньян якобы говорит, что визит Зеленского в республику стал неблагодарным шагом со стороны армянских властей. Также она заявила, что русское население в стране придется «спасать».

Правда

На самом деле это фейк, который создали на основе отрывка телепередачи «Секрет на миллион», который вышел в эфир 11 апреля 2026 года. В этом отрезке Симоньян в интервью телеведущей Лере Кудрявцевой рассказала о переживаниях из-за смерти супруга Тиграна Кеосаяна.

Хронологически заявление не могло прозвучать в эфире, поскольку Зеленский прибыл в Ереван лишь 3 мая 2026 года, а выпуск с Маргаритой Симоньян вышел 11 апреля, когда еще не было известно о планах Зеленского на посещение Армении.

Еще в 2023 году Маргарита Симоньян подчеркивала, что, кроме России, Армении ждать поддержки не от кого.

Публикация первого дипфейка произошла в армянском новостном телеграм-канале, администраторы которого признались, что его создал искусственный интеллект.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.