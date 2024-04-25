Фейк: россиянам ограничат выдачу и замену документов в консульствах | 360°

Мир 25 апреля 2024, 19:26 Фейк: россиянам ограничат выдачу и замену документов в консульствах МИД назвал провокацией сообщение о прекращении выдачи документов в консульствах РИА «Новости»

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Фотография с якобы текстом проекта приказа о временной приостановке оформления документов в консульских учреждениях Министерства иностранных дел России разошлась по Telegram-каналам. Авторы заявили, что документ находится на стадии обсуждения и пока не принят. Но при подписании находящимся за границей россиянам для решения вопроса с документами придется возвращаться домой.

Фейк

Скриншот с якобы проектом приказа о временной приостановке работы консульских учреждений МИД России, связанных с оформлением и выдачей документов для сограждан, опубликовал Telegram-канал «Новая газета».

В сообщении говорится, что после подписания приказа уехавшие за границу россиян, чей срок документов истечет, вынудят вернуться домой для оформления. По данным издания, приказ вступит в силу уже в этом году.

Правда

В пресс-службе консульского департамента МИД России информацию опровергли и подчеркнули, что она носит провокационный характер.

«В связи с распространяемыми в сети Интернет публикациями о якобы планируемой приостановке в 2024 году оказания в российских загранучреждениях ряда консульских услуг и подготовке в этой связи некоего „приказа“ МИД России сообщаем, что данная информация абсолютно не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

Там напомнили, что все изменения в законодательстве и правоприменительной практике в консульской и другой дипломатической работе доводятся до россиян заблаговременно.

Кроме того, все проекты нормативных актов, включая внутриведомственные приказы, публикуются на открытом для всех портале, как того требует действующее законодательство.

Таким образом, сообщения, что МИД России готов принять приказ о запрете выдачи и замены документов в консульствах, не соответствует действительности. Информация получила официальное опровержение от профильного департамента внешнеполитического ведомства.

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