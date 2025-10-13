Фейк: подлодка «Новороссийск» всплыла у берегов Франции из-за неисправности
В Сети распространилась информация о том, что якобы в проливе Ла-Манш, недалеко от берегов Бретани — региона на северо-западе Франции — внезапно всплыла российская подводная лодка Б-261 «Новороссийск», вооруженная ракетами «Калибр». Причиной, по утверждениям авторов сообщений, стала неисправность. Со ссылкой на «морское командование НАТО» об этом писали украинские Telegram-каналы. 360.ru проверил данные.
Фейк
Украинские паблики сообщили, что российская подлодка экстренно всплыла у побережья Франции из-за технической неисправности. По их данным, за субмариной наблюдали французские и британские военные корабли, а всплытие якобы стало вынужденным.
Правда
На самом деле, речь идет о плановом межфлотском переходе дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» после выполнения задач в Средиземном море. В соответствии с международными правилами, подводные лодки проходят пролив Ла-Манш в надводном положении, что и произошло в данном случае.
В пресс-службе Черноморского флота пояснили, что никаких неисправностей на борту не было, а экстренного всплытия не происходило.
Также в оригинальном сообщении Морского командования НАТО нет ни слова о каких-либо проблемах с подлодкой.
Российские и международные СМИ неоднократно писали, что подобные проходы субмарин через пролив — регулярная практика. Каждый такой транзит НАТО традиционно подает как операцию по защите суверенитета, что нередко вызывает ироничные комментарии даже в британских СМИ.
Таким образом, информация о том, что российская подводная лодка «Новороссийск» экстренно всплыла у берегов Франции из-за неисправности, не соответствует действительности.
