Фейк: подлодка «Новороссийск» всплыла у берегов Франции из-за неисправности

В Сети распространилась информация о том, что якобы в проливе Ла-Манш, недалеко от берегов Бретани — региона на северо-западе Франции — внезапно всплыла российская подводная лодка Б-261 «Новороссийск», вооруженная ракетами «Калибр». Причиной, по утверждениям авторов сообщений, стала неисправность. Со ссылкой на «морское командование НАТО» об этом писали украинские Telegram-каналы. 360.ru проверил данные.

Фейк

Украинские паблики сообщили, что российская подлодка экстренно всплыла у побережья Франции из-за технической неисправности. По их данным, за субмариной наблюдали французские и британские военные корабли, а всплытие якобы стало вынужденным.

Правда

На самом деле, речь идет о плановом межфлотском переходе дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» после выполнения задач в Средиземном море. В соответствии с международными правилами, подводные лодки проходят пролив Ла-Манш в надводном положении, что и произошло в данном случае.

В пресс-службе Черноморского флота пояснили, что никаких неисправностей на борту не было, а экстренного всплытия не происходило.

Также в оригинальном сообщении Морского командования НАТО нет ни слова о каких-либо проблемах с подлодкой.