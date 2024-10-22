Фейк: общемировой интерес к участию в БРИКС начал снижаться

В мире началось снижение к участию в БРИКС. Якобы об этом можно судить по отказу президента Бразилии Лулы да Силвы приехать на саммит участников объединения.

Фейк

Проукраинские Telegram-каналы стали разгонять новость о снижении общемирового интереса к участию в БРИКС, ссылаясь на отсутствие да Силвы на саммите в Казани.

Правда

В действительности президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС по медицинским противопоказаниям. На днях Лула де Силва серьезно пострадал в собственной ванной после падения — ударился головой и повредил затылок.

Его доставили в больницу, где наложили несколько швов. Врачи также диагностировали президенту Бразилии легкое сотрясение мозга, которое может спровоцировать потерю зрения и неспособность узнавать предметы.

Политику 78 лет. По совокупности факторов медики настояли на необходимости отказа от длительных перелетов в ближайшее время. Поэтому Лула де Сильва не сможет приехать на саммит БРИКС в Казань.

В то же время делегация Бразилии и, в частности, министр иностранных дел страны примет участие в саммите. Мероприятие под председательством России, станет самым массовым по представительству стран за всю историю. Приедут делегаты из более чем 30 государств.

Таким образом, информация о том, что общемировой интерес к участию в БРИКС снижается и об этом говорит отказ президента Бразилии Лулы де Силвы приехать на саммит, недостоверна. В действительности президент Бразилии не сможет присутствовать на саммите по состоянию здоровья, поскольку получил серьезную травму после несчастного случая в ванной. О снижении мирового интереса к саммиту БРИКС речи не идет.

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