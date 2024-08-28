Фейк: Лавров заявил о неизбежности ядерной войны

Видео с заявлением Лаврова о неизбежной ядерной войне оказалось дипфейком

Ряд Telegram-каналов распространили поддельное видео с якобы заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова, где он назвал ядерную войну неизбежной. За основу авторы — злоумышленники взяли кадры выступления главы внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Ибрагимом Хайданом.

Фейк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров якобы заявил, что ядерная война неизбежна.

Правда

Разошедшееся видео с руководителем внешнеполитического ведомства России обработано нейросетями, а голос министра специально синтезировали для получения скандального заявления. Кроме того, само видео авторы обрезали, чтобы не дать идентифицировать его источник.

Еще одним подтверждением недостоверности кадров является один из главных источник распространения — это Telegram-канал Moscow Never Lies, который неоднократно ловили на вбросах недостоверной информации.

Для создания дипфейка злоумышленники использовали видео из реального выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое транслировалось по телеканалу «Россия».

Таким образом информация о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ядерная война неизбежна, является сфабрикованным нейросетью фейком, сделанным на основе реального видео с пресс-конференция глав МИД России и Йемена.

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