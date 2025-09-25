Фейк: Италия запретила россиянам с шенгеном ездить в 7 стран Европы

Новость о запрете Италии на посещение 7 стран ЕС для россиян опровергли

В Сети распространили публикации о том, что Италия запретила россиянам с шенгенской визой ездить в семь европейских стран. Однако эта информация оказалась ложной.

Фейк

Новость о запрете, который якобы ввели итальянские власти, появились накануне в нескольких Telegram-каналах. Утверждалось, что российские туристы стали получать шенген с отметкой о запрете въезда в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву.

Правда

В Ассоциации туроператоров России выступили с опровержением. В организации заявили, что информация об ограничениях не соответствует действительности.

По словам исполнительного директора компании «Визаход» Даниила Сергеева, существующие на самом деле ограничения по въезду в некоторые страны ЕС касаются лишь небиометрических загранпаспортов. Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва и Латвия пускают россиян только с биометрическим документом.

