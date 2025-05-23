Фейк: глава Минкульта Белоруссии поддержал призывы к протестам в России

В Сети распространили видео с министром культуры Белоруссии Русланом Чернецким, на котором он якобы поддержал призывы к протестным акциям в России. Однако оно оказалось фейковым.

Фейк

В социальных сетях и мессенджерах распространился видеоролик с Чернецким. В нем он утверждает, что в России якобы появилась организация «Нет войне», которую Белоруссия готова поддержать.

Правда

Министерство культуры Белоруссии выпустило опровержение, в котором разъяснило фейковость данного материала.

«Ролик — грубая подделка, смонтированная из интервью министра, где он говорил вовсе не о политике, а о белорусском театре», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве заявили, что Белоруссия последовательно выступает в поддержку мирных инициатив. Республика неоднократно предоставляла площадку для переговорных процессов и продолжает содействовать решению гуманитарных вопросов, включая возвращение военнопленных.

Вместе с тем Белоруссия никогда не инициировала призывы к проведению массовых акций за пределами своей территории.

Оригинал передачи о белорусском театре размещен на видеохостинге YouTube, его сняли 20 декабря 2024 года. Посмотрев программу, можно легко убедиться, о чем Чернецкий говорил на самом деле.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.