Фейк: больницы Брестской области закроют для пациентов из-за раненых военных

Поддельный приказ Минздрава Белоруссии о том, что главным врачам больниц Брестской области нужно остановить прием пациентов и приготовиться к приему раненых военных разошелся по социальным сетям. Вброс связали с белорусско-российскими учениями «Запад-2025».

Для оказания помощи медицинские учреждения обязаны пополнить запасы перевязочных материалов, антибиотиков и компонентов для переливания крови.

Руководителей обязали подготовить операционные в убежищах и подвалах для приема раненых военных.

Главные врачи больниц Брестской области Белоруссии получили распоряжение Минздрава о закрытии стационаров и прекращении приема пациентов с 15 сентября.

Правда

Никакого перевода больниц Белоруссии на военное положение не проводится. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

В ведомстве подчеркнули, что вброс связан с проведением российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

Целью авторов фейка стала попытка сформировать у населения страх и панику.

Кроме того, все приказы или письма не рассылаются главным врачам, а публикуются или на сайте Министерства здравоохранения, или на Национальном правовом интернет-портале. Ни на одной из площадок документа с указанным в подделке номером нет.

Кроме того, о массовом закрытии больниц в целой области уже сообщили бы СМИ.

Также белорусские медики не имеют права заниматься лечением российских военных, так как необходимого межгосударственного соглашения страны между собой не заключали.

Сам поддельный документ полон ошибок.

В частности, нет пробела между словами «улица» и их названием, ошибка в телефонном коде, который используется для межведомственной связи, а также нет номера исходящего сообщения, обязательного для всех документов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.