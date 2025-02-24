Дмитрий Терещенко, директор департамента по связям с общественностью Федерации компьютерного спорта России, обсудил с RT последствия европейских санкций по игровой технике.

Эксперт обратил внимание, что на официальном сайте Евросовета говорится о запрете экспорта только «игровых контроллеров», тогда как сами консоли в документе прямо не указаны.

«Конечно, большинство консолей продается в комплекте с геймпадом, что можно интерпретировать как попадание под запрет. Но в официальных документах это не прописано», — пояснил специалист.

По его словам, игровая техника, импортированная в Россию, не проходит через территорию ЕС. Следовательно, последние санкции — очередной пустой жест, заявил Терещенко.