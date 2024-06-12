ФБР задержало выходцев из Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

NBC: в США задержали 8 подозреваемых в связях с ИГ выходцев из Таджикистана

ФБР провело в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии операцию по задержанию восьми выходцев из Таджикистана, которых подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом сообщила телекомпания NBC .

По информации источников издания, задержанные попали в США нелегально — через южную границу страны. Двое из них пресекли ее весной 2023 года. Сотрудники ФБР следили за иностранцами на протяжении нескольких месяцев, после чего предъявили им обвинения в подготовке теракта. Официальной причиной для задержания стало нарушение миграционного законодательства.

Издание New York Post сообщило, что шестеро из задержанных якобы имеют российское гражданство. По данным газеты, правоохранители во время прослушки зафиксировали, как один из предполагаемых террористов «говорил о бомбах».

Ранее директор ФБР Кристофер Рей предупредил американцев об угрозе теракта. Он напомнил, что из-за эскалации на Ближнем Востоке фиксируется рост проявлений антисемитизма и преступлений на почве ненависти.