ФБР предупредило о возможной мести за покушение на Трампа

Politico: силовые структуры США заявили об угрозе мести за покушение на Трампа

Министерство внутренней безопасности США и ФБР обеспокоились вероятностью актов мести за покушение на убийство кандидата на пост президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Politico .

«Представители Министерства внутренней безопасности США и ФБР сохраняют обеспокоенность по поводу возможности актов возмездия после данного нападения или повторения произошедшего», — отметили журналисты со ссылкой на документ, распространенный службами.

Авторы статьи уточнили, что в документе нет имен конкретных лиц. Однако в их число входят цели, «связанные с ближайшими выборами в США». Кроме того, специалисты напомнили об экстремистах, которые в прошлом уже совершали или планировали нападения на идеологических и политических оппонентов.

В прошлую субботу Дональд Трамп пережил покушение на предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Пуля задела ухо политика, он потерял много крови.