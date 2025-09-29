Фармэксперт Семенов отметил влияние отмены пошлин КНР на фармпродукцию Индии на рынок России

Президент и совладелец фармкомпании АО «Активный компонент» Александр Семенов в интервью радио Sputnik рассказал о влиянии отмены пошлин КНР на фармпродукцию Индии на рынок РФ.

Китай отменил 30% пошлину для фармацевтической продукции из Индии в связи с потеплением отношений между странами. Это произошло на фоне того, что США ввели дополнительные пошлины на индийскую продукцию, что может сильно подорвать индийский экспорт.

«Конечно, такой беспрецедентный шаг, как отмена 30% пошлины, которая была введена для защиты китайского фармрынка — это очень серьезный показатель», — отметил Александр Семенов. Однако он подчеркнул, что речь идет только о поставках готовых лекарственных форм на коммерческий рынок КНР.

В России нет пошлин на поставки фармпродукции из Европы, Америки, Индии и Китая. Александр Семенов считает, что важно разделить поставки на государственный и коммерческий рынки. С января 2026 года в России должна заработать программа преференции «второй лишний», которая будет поддерживать российских производителей полного цикла.