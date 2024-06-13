Фанат с флагом Израиля ворвался на сцену во время концерта Coldplay

Комик с флагом Израиля упал со сцены во время концерта группы Coldplay в Афинах

В Афинах зритель с флагом Израиля в руках ворвался на сцену во время выступления британской рок-группы Coldplay и упал с нее. О происшествии сообщило издание Page Six со ссылкой на очевидцев.

Музыкантам пришлось прервать концерт, когда один из фанатов начал карабкаться к краю сцены и упал.

«Это было впечатляюще, должен сказать. Он в порядке? Убедитесь, что он в порядке и дайте ему сэндвич и что-нибудь выпить», — отреагировал фронтмен коллектива Крис Мартин.

Зрителем оказался 35-летний израильский комик Гай Хохмэн. Позже он признался, что планировала обернуть флаг вокруг солиста в знак поддержки страны в конфликте с Палестиной.

«Вот я вершу историю. Бум! Упал. Прощай, правое ребро», — прокомментировал он.

После нападения ХАМАС на Израиль в странах Европы и США прошли акции в поддержку как одной, так и другой стороны. Многих знаменитостей, которые не выразили симпатию Израилю, предали остракизму.