Евросоюз закупил на Украине рекордное количество жмыха

Поставки пищевых отходов с Украины в Евросоюз в денежном выражении подскочили на треть. В апреле европейские страны закупили жмых и другие побочные продукты на рекордную сумму 86 миллионов евро, сообщило РИА «Новости» .

Евросоюз получал с Украины пищевые отходы, которые можно использовать в разных целях, в том числе в качестве корма для скота. Наибольшая часть поставок пришлась на жмых и другие отходы от производства растительных жиров — 71%. На втором месте, 23%, оказались те же продукты, но полученные при извлечении соевого масла. Еще 3% от общего объема заняли отходы, возникшие в процессе выпуска крахмала и другой продукции.

В апреле европейские страны потратили на пищевые отходы с Украины 86 миллионов евро. Агентство заявило, что это рекордный объем. По сравнению с мартом, стоимость аналогичной закупки возросла на 27%.

Европейцы выступали против транзита украинского зерна через свои страны. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что объем продукции увеличился, и рынок не смог выдержать такой нагрузки.