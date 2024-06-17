Евросоюз взял на контроль предоставленные Украине 50 млрд евро

Евросоюз создал комиссию для борьбы с кражей западной помощи Украине

Фото: РИА «Новости»

Европейский союз создал комиссию по борьбе с кражей помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Соответствующее постановление опубликовали в официальном журнале объединения.

«Члены комиссии будут противодействовать незаконному использованию финансирования ЕС в рамках программы помощи для Украины, в том числе борьбе с мошенничеством и коррупцией», — отметили в тексте документа.

Предполагается, что штаб комиссии расположат в Брюсселе, а в столицу Украины направят ее отдельное подразделение — секретариат. Новый орган будет отправлять отчеты Еврокомиссии.

Срок действия его полномочий продлится до 30 июня 2028 года. Комиссия планирует проводить не менее шести заседаний в год.

В феврале 27 лидеров стран — членов ЕС договорились о выделении Украине макрофинансовой помощи. Сумму в 50 миллиардов евро распределили на четыре года.

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