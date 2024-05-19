Евросоюз ужесточит требования к ввозу домашних животных из России | 360°

19 мая 2024, 01:03
Евросоюз ужесточит требования к ввозу домашних животных из России
Delfi: ЕС ужесточит требования к ввозу животных из России и Белоруссии
Евросоюз ужесточит требования к ввозу питомцев из России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Delfi, сославшись на Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы.
«С 16 сентября 2024 года ввозимое животное должно будет пройти серологическое исследование на антитела к вирусу бешенства и получить документ, подтверждающий это», — сказано в публикации службы.
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Как отметил главный ветеринар департамента пограничного контроля Литвы Алиция Заранкович, Республику Беларусь и Россию исключили из перечня государств, которые эффективно реализуют антирабические требования.
Ранее газета Politico сообщила, что у ЕС появились сложности при составлении новых ограничений против России. Выяснилось, что против «всех крупных объектов» уже ввели санкции. Попытки сократить потоки доходов России в лучшем случае оборачивались неоднозначными результатами, поэтому Европейский союз направил усилия на борьбу с обходом политики на российском импорте.
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