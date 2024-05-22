Евросоюз утвердит в конце мая новый санкционный режим против России
РИА «Новости»: постпреды ЕС согласовали новый санкционный режим против России
Постоянные представители стран Евросоюза на последнем заседании согласовали новый режим антироссийских санкций. Министры рассмотрят его 27 мая.
Анонсированный верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем режим санкций обсудили на заседании постпредов 22 мая, сообщило РИА «Новости». Они одобрили ограничения.
«Да, постпреды согласовали решение, его утвердит Совет в понедельник», — сказал источник агентства.
Список физических и юридических лиц, которых затронут новые ограничения, опубликуют после заседания 27 мая. По информации агентства, им запретят поездки в ЕС и заблокируют активы.
Боррель заявлял, что ЕС может ввести отдельный режим санкций за нарушение прав человека в России. В апреле он сказал, что члены блока уже начали работать над ним. В свою очередь французский политик Флориан Филиппо призвал отменить ограничения и возобновить диалог.