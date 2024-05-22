Евросоюз утвердит в конце мая новый санкционный режим против России

Анонсированный верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем режим санкций обсудили на заседании постпредов 22 мая, сообщило РИА «Новости». Они одобрили ограничения.

«Да, постпреды согласовали решение, его утвердит Совет в понедельник», — сказал источник агентства.

Список физических и юридических лиц, которых затронут новые ограничения, опубликуют после заседания 27 мая. По информации агентства, им запретят поездки в ЕС и заблокируют активы.

Боррель заявлял, что ЕС может ввести отдельный режим санкций за нарушение прав человека в России. В апреле он сказал, что члены блока уже начали работать над ним. В свою очередь французский политик Флориан Филиппо призвал отменить ограничения и возобновить диалог.