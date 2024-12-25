Евросоюз столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины
Financial Times: жительницы Европы боятся рожать из-за ситуации на Украине
Ситуация на Украине стала одной из причин, по которой жительницы Европы стали отказываться от рождения детей. Об этом сообщила газета Financial Times.
По данным исследования, которое опубликовало издание, в Германии, Эстонии и Австрии в 2023 году рождаемость упала ниже порогового значения в 1,4 ребенка на женщину.
Такая проблема уже давно существует еще в девяти странах союза. В качестве основных причин, по которым женщины больше не хотят беременеть и рожать, называют также инфляцию и страх потерять работу.
Ранее жителей Германии призвали готовиться к чрезвычайным ситуациям, в том числе длительным отключениям электроэнергии.
Вице-президент Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях Рене Функ призвал каждое немецкое домохозяйство обеспечить себя всем необходимым минимум на три дня.