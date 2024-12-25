Евросоюз столкнулся с неожиданной проблемой из-за Украины

Ситуация на Украине стала одной из причин, по которой жительницы Европы стали отказываться от рождения детей. Об этом сообщила газета Financial Times .

По данным исследования, которое опубликовало издание, в Германии, Эстонии и Австрии в 2023 году рождаемость упала ниже порогового значения в 1,4 ребенка на женщину.

Такая проблема уже давно существует еще в девяти странах союза. В качестве основных причин, по которым женщины больше не хотят беременеть и рожать, называют также инфляцию и страх потерять работу.

Ранее жителей Германии призвали готовиться к чрезвычайным ситуациям, в том числе длительным отключениям электроэнергии.

Вице-президент Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях Рене Функ призвал каждое немецкое домохозяйство обеспечить себя всем необходимым минимум на три дня.