Евросоюз резко нарастил закупки российского железа, стали и алюминия

В марте ЕС нарастил закупки железа, стали и алюминия из России из-за роста спроса. Такие данные привело РИА «Новости» , опираясь на европейскую статистику.

Спрос заметно вырос со стороны Бельгии и Германии. В марте Россия стала вторым основным поставщиком железа и стали в ЕС. Импорт вырос в 1,7 раза — до 328 миллионов евро. Этот показатель стал максимальным с мая прошлого года.

Главным покупателем железа из России стала Бельгия. Страна в марте увеличила закупки товара в 3,5 раза — до 130,5 миллиона евро. Эта поставка стала самой крупной для Бельгии с лета 2022 года.

Италия увеличила импорт до 85 миллионов евро. Дания закупила железа на 30% больше. Спустя перерыв в четыре месяца российские железо и сталь купили и Венгрия. Сумма импорта составила 13,7 миллиона евро. А поставки российского алюминия выросли на 29%, побив рекорд октября 2023 года.